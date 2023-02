Der SC Türkgücü Osnabrück will mit einem Benefizturnier den Erdbebenopfern im türkisch-syrischen Grenzgebiet helfen. Foto: Michael Gründel up-down up-down Fußballclub erfährt Solidarität Hilfe für Erdbebenopfer: Türkgücü Osnabrück organisiert Benefizturnier Von Malte Goltsche | 13.02.2023, 15:24 Uhr

Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien mit mehr als 30.000 Toten ist Osnabrücks einziger türkischer Fußballclub, der SC Türkgücü Osnabrück, tief betroffen. Der Verein will helfen - und organisiert dafür nun ein Benefizturnier.