Highlight aus dem Amateurfußball Zwei Absteiger marschieren, Rulle ist Derbysieger, Borgloh schiebt sich vor und | 10.09.2023, 18:45 Uhr Von Matthias Benz Malte Goltsche | 10.09.2023, 18:45 Uhr Schlitzohr Gereon Linnemann: Der Borgloher erzielt das 3:0 gegen den BSV Holzhausen. Foto: Niels Wagner

Die spätsommerliche Hitze kennzeichnete das Amateurfußball-Wochenende in der Region Osnabrück. Die rund 30 Grad hielten die Kicker aber nicht vom Toreschießen ab. Während sich in der Bezirksliga ein Spitzentrio herausbildet, schiebt sich Borgloh in der Kreisliga Süd nach oben.