Highlights aus dem Amateurfußball Gesmold kontert, Lechtingen atmet auf - und Neuenkirchen feiert auf der Kirmes und Finn Determeyer | 03.09.2023, 18:19 Uhr Von Malte Goltsche | 03.09.2023, 18:19 Uhr Enger Platz, enges Duell: Emir Haziri vom Osnabrücker SC gegen Jona-Noel Miletic von Eintracht Rulle. Foto: Swaantje Hehmann

Der Saisonstart im Amaterufußball findet langsam aber sicher ein Ende. Inzwischen lassen sich erste Tendenzen erkennen - so auch an diesem Wochenende. Während Viktoria Gesmold in der Landesliga angekommen zu sein scheint, gibt es in der Bezirksliga einen souveränen Tabellenführer und in der Kreisliga Nord eine Mannschaft der Stunde.