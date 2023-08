Highlights aus dem Amateurfußball Rulle und Rothenfelde siegen, Gesmold kassiert vier Tore in neun Minuten Von Matthias Benz, Sven Schüer und Jacob Alschner | 27.08.2023, 18:30 Uhr Bezirksliga: Eintracht Rulle (in Grün) besiegte den TSV Venne mit 3:1. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down

Die Amateurfußball-Saison in und um Osnabrück ist nun schon ein paar Wochen alt. Doch von ödem Liga-Alltag kann in der Region keine Rede sein. Auch an diesem Wochenende bot der Freizeit-Fußball in der Region eine Menge Highlights auf.