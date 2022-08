Wurde überrumpelt: Hendrik Elixmann FOTO: David Ebener/Archiv up-down up-down Viele Tore und noch mehr Wehmut Hasberger Elixmann mit Abschiedsspiel überrascht Von Finn Determeyer | 17.08.2022, 17:54 Uhr

Wenn eine lange, ereignisreiche Karriere zu Ende geht, dann treffen sich am besten nochmal alle alten Weggefährten zu einem krönenden Abschiedsspiel. So geschehen zu Ehren des Hasberger Urgesteins Hendrik „Henne“ Elixmann. Rund 100 Zuschauer und 30 aktive Fußballer fanden sich auf der Sportanlage der Spielvereinigung Gaste-Hasbergen ein und sorgten so für einen würdigen Rahmen.