Grün-Weiß war die Farbe des Abends: Die Eggermühlener Choreographie spiegelte schließlich auch die Farben von TuS Engter und TuS Berge wieder. Hallenfußball: TuS Engter trumpft beim Fortuna-Cup auf Von Matthias Benz | 30.12.2022, 12:53 Uhr

Einen etwas überraschenden Gruppensieger gab es am dritten Tag des Fortuna-Cups in Ankum. Die Hallenfußballer vom TuS Engter gewannen alle ihre Spiele und zogen so gemeinsam mit Bezirksligist SC Rieste in die Endrunde ein.