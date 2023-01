Endlich wieder Halle: Nach fast drei Jahren Pause kehrten die großen Amateurfußball-Turnier der Region in diesem Winter zurück. Foto: Michael Gründel up-down up-down Kommentar zur Bilanz Die Zukunft des Hallenfußballs in Osnabrück ist nicht nur rosarot Meinung – Benjamin Kraus | 24.01.2023, 16:57 Uhr

Keine Ausraster, keine Skandale, keine nennenswerten Verletzungen, dafür so gut wie ausnahmslos faire, spannende und teils sogar hochklassige Spiele. Dazu tolle neue Heldengeschichten bei teils überraschenden und an jedem Standort neuen Turniersiegern: Der Hallenfußball in Osnabrück-Stadt und -Land hat ein Comeback aus dem Bilderbuch gefeiert.