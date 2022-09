Feierte mit seinem Team den fünften Sieg im fünften Spiel: Hagen-Trainer Benjamin Deuper. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down 3:1 gegen Kloster Oesede Hagener SV zieht mit Spitzenreiter TuS Hilter wieder gleich Von Jakob Buddenbohm | 05.09.2022, 09:31 Uhr

Der Hagener SV bleibt in der Fußball-Kreisliga Staffel C Spitzenreiter TuS Hilter auf den Fersen. Das Team aus dem Südkreis setzte sich in einer von intensiven Zweikämpfen geprägten Partie mit 3:1 gegen amtierenden Meister VfL Kloster Oesede durch.