Gefeierter Siegtorschütze: Niedermarks Lukas Dierker (links). Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down 0:1-Niederlage in Niedermark Hagener SV verliert zum ersten Mal - ausgerechnet im Derby Von Jakob Buddenbohm | 24.10.2022, 07:21 Uhr

In der Fußball-Kreisliga Staffel C hat Spitzenreiter Hagener SV das Derby gegen die Spvg. Niedermark mit 0:1 verloren und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Zudem marschiert das Spitzentrio in der Kreisliga B weiter voran.