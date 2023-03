Und zwar schon an diesem Wochenende mit drei hochklassigen Partien, die im Liveblog auf noz.de/amateurfussball-os präsentiert werden: Beginnend an diesem Freitagabend (20 Uhr) mit dem Landesliga-Derby SC Melle gegen den VfR Voxtrup, fortgesetzt mit dem Kreisliga-Duell der Meller Reserve gegen den TSV Riemsloh am Samstagabend (18 Uhr) und weiter mit dem Bezirksliga-Topspiel SV Viktoria Gesmold gegen die Sportfreunde Lechtingen am Sonntag (14 Uhr).

Von diesen Partien wird es nicht nur Infos in Text und Bild geben, sondern auch Kurzvideos, die in Echtzeit hochgeladen werden und prägende Szenen wie Tore und Großchancen zum Miterleben transportieren, aber auch Kuriositäten vom Platz sowie die einzigartige Atmosphäre des Amateurfußballs der Region.

Die Liveblogs gibt es ab sofort neben den bereits etablierten Videoberichten vom Amateurfußball sowie den regulären Formaten regelmäßig auf noz.de. Doch damit nicht genug: Weil das Saisonfinale mit Blick auf Auf- und Abstieg in den verschiedenen Ligen stets einen speziellen Spannungskick verspricht, werden die NOZ Medien für diese spezielle Phase im Mai eine weitere besondere Aktion präsentieren – man darf gespannt sein...