In Kooperation mit dem VfL Osnabrück hatten die NOZ Medien die Aktion „Trainieren mit Profis“ gestartet. Dabei verlosten die NOZ Medien unter allen Video-Einsendungen zwei Trainingseinheiten für lokale Fußballmannschaften (jeweils 15-20 Personen), die ein professioneller Trainer aus dem Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück zusammen mit einem Profifußballer der aktuellen Elf leiten wird.

Trainieren mit Profis - so lief die Aktion:

Ob im Stadion oder im TV: Bei der Präsentation der Mannschaftsaufstellung werden im Profifußball - auch rund um den VfL Osnabrück - inzwischen vermehrt Video-Animationen eingesetzt, in denen die Spieler sich cool und lässig zur Kamera drehen, wenn ihr Name präsentiert wird. Eine solche Art von Video sollten Amateurmannschaften nachmachen und einsenden: Gerne kreativ, gerne improvisiert in einem Rutsch aufgenommen, ohne Anspruch auf Perfektion bezüglich Kameraeinstellungen und Schnitt-Technik, dafür aber gerne mit Spaß bei der Sache für alle Beteiligten.

Diesen hatten alle Beteiligten der E-Jugend des SuS Vehrte: Entstanden ist folgendes tolle Video, das in der Kategorie Jugendteams von der NOZ-Jury klar auf Platz eins gewählt worden ist. Das erste Training mit VfL-Beteiligung geht also an die E-Jugend des SuS Vehrte.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Das zweite Training geht nun an ein Seniorenteam - und zwar an die 2. Mannschaft des SV Harderberg, die in der 2. Kreisklasse spielt. Das Team hat folgendes Video eingesandt:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Beide Trainingseinheiten sollen in diesem Sommer stattfinden - die NOZ Medien werden darüber berichten. Auch für allen anderen hat sich die Aktion indes gelohnt: Alle Teilnehmer erhalten für ihren Verein und Mannschaft einen Freischaltcode für vier Wochen „noz DigitalPremium“ gratis und können somit alle digitalen Inhalte der NOZ Medien genießen - einschließlich jener zum VfL Osnabrück und zum Amateurfußball.