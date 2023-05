Tus Berge - SV Alfhausen, Foto: Rolf Kamper up-down up-down Patrick Middendorf als Hauptgewinn TuS Berge hat vorzeitigen Aufstieg vor Augen – und Triple im Sinn Von Malte Meßmann | 10.05.2023, 13:51 Uhr

Mit viel Selbstvertrauen in die letzten wichtigen Spiele – so lautet das Motto des TuS Berge. Der Kreisligist von Trainer Rene Wolting kann am Donnerstag mit einem Sieg gegen BW Merzen (19.30 Uhr) bereits sechs Spiele vor Saisonende den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machen.