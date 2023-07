Bezirkspokal live: SV Viktoria Gesmold gegen den VfR Voxtrup am Donnerstagabend, 27.07.2023, live i Videoblog Foto: NOZ/Hente up-down up-down Live: 19:15 Uhr Saisonauftakt für zwei Schwergewichte Fußball-Bezirkspokal im Video-Liveblog: Viktoria Gesmold gegen VfR Voxtrup Von Dennis Kurth | 27.07.2023, 16:21 Uhr

Auftakt in die Amateurfußball-Saison mit zwei Schwergewichten: Im Bezirkspokal empfängt Landesligist SV Viktoria Gesmold den Bezirksligisten VfR Voxtrup. Anstoß um 19.30 Uhr im Sportpark an der Else. Wir berichten im Video-Liveblog.