Die Sportfreunde Lechtingen und TuS Eintracht Rulle treffen am Freitag im Rahmen des Wallenhorster Ortspokals aufeinander. Foto: NOZ/Hente up-down up-down Live: Fr., 19:00 Uhr Ortspokal Wallenhorst live Amateurfußball im Video-Liveblog: SF Lechtingen gegen TuS Eintracht Rulle Von Dennis Kurth | 20.07.2023, 20:25 Uhr

Interessantes Testspiel in der Fußball-Vorbereitung: Bezirksligist SF Lechtingen empfängt im Rahmen des Ortspokals Wallenhorst am Freitag, 21. Juli 2023, um 19 Uhr an der Wallenhorster Kaisereiche Ligakonkurrent TuS Eintracht Rulle. Wir berichten im Video-Liveblog.