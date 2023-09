Wer schafft es ins Achtelfinale? Fußball-Bezirkspokal im Video-Liveblog: SC Lüstringen gegen RW Damme Von Christian Hesse | 26.09.2023, 22:03 Uhr Foto: NOZ/Hente

In der Bezirksliga läuft es noch nicht so recht für den SC Lüstringen - doch im Pokal könnte am Mittwochabend (19.30 Uhr) der Sprung ins Achtelfinale gelingen. RW Damme ist allerdings eine hohe Hürde. Wir berichten live von der Partie.