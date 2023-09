Live: Mi., 19:30 Uhr Achter Sieg in Serie für Tabellenführer? Fußball-Kreisklasse im Video-Liveblog: SC Achmer gegen SV Hollenstede Von Dennis Kurth | 25.09.2023, 16:55 Uhr Foto: NOZ/Hente

Topspiel in der 1. Kreisklasse Nord A! Der noch verlustpunktfreie SC Achmer befindet sich nach sieben Siegen auf dem Weg Richtung Wiederaufstieg in die Kreisliga. Wird der SV Hollenstede, der aktuell Platz 5 belegt, zum Stolperstein? Wir berichten von der Partie am Mittwochabend (19.30 Uhr) im Video-Liveblog.