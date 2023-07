Der Finaltag beim Ortspokal in Wallenhorst steigt an diesem Sonntag ab 14.30 Uhr Foto: NOZ/Hente up-down up-down Live: So., 14:30 Uhr TSV, Rulle, Lechtingen und Hollage am Start Amateurfußball im Video-Liveblog: Finaltag beim Ortspokal Wallenhorst Von Dennis Kurth | 21.07.2023, 20:36 Uhr

Finaltag eines interessanten Turniers in der Fußball-Vorbereitung: Beim Wallenhorster Ortspokal steigt am Sonntag, 23. Juli 2023, ab 14.30 Uhr das Spiel um Platz drei und ab 16.30 Uhr das Finale an der Wallenhorster Kaisereiche. Am Start sind der gastgebende TSV, SF Lechtingen, BW Hollage und TuS Eintracht Rulle. Wir berichten im Video-Liveblog.