Ab Mittwoch wird auch in der Frauen-Kreisklasse wieder gekickt. Bramsche/Rieste verliert Auftakt Fußball-Frauen am Saisonstart: Zulauf in Engter und Hesepe Von Matthias Benz | 08.08.2022, 15:24 Uhr

In dieser Woche wird die neue Fußballsaison eingeläutet. In vier Bramscher Vereinen sind auch Frauenmannschaften am Start. Während Aufsteiger SG Bramsche/Rieste am ersten Kreisliga-Spieltag eine Niederlage kassierte, folgt am Mittwoch, 10. August 2022, gleich ein Derby in Kalkriese.