Fürstenaus David Sülthaus (recht, hier im Spiel gegen Raspo) wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Archivfoto: Rolf Kamper Von Matthias Benz | 20.04.2023, 19:47 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga Weser-Ems V hat sich die Spielvereinigung Fürstenau gegen Tabellenführer Sportfreunde Lechtingen gut geschlagen: Zweimal ging der Aufsteiger in Führung, am Ende ging das Spiel aber 2:3 aus. Auch der FC Kalkriese verlor am Mittwoch ein Nachholspiel.