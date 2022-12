Naoufal Bouakhri mit Tochter und Freundin. Foto: Bouakhri up-down up-down Serie „Die WM und ich“ Naoufal Bouakhri: Afrika und arabische Welt feiert mit Marokko Von Benjamin Kraus | 09.12.2022, 19:26 Uhr

Naoufal Bouakhri, Fußballtrainer bei SuS Buer, ist in Marokkos Hauptstadt Rabat zur Welt gekommen und aufgewachsen, bevor er vor 20 Jahren in die Region Osnabrück zog. Der 40-Jährige erklärt die Euphorie in Marokko und die Stärke der Nationalelf vor dem Viertelfinale gegen Portugal.