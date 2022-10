Zweifache Torschützin für Hollage war Stefanie Gühmann (weißes Trikot), die hier Christin Heinemann ausspielt. Foto: Nico Pätzel up-down up-down 5:1-Derbysieg über Aufsteiger SV Harderberg Oberliga-Frauen von BW Hollage untermauern hohe Ambitionen Von Christian Detloff | 04.10.2022, 20:03 Uhr

So unterschiedlich, wie die Saisonziele und Ambitionen bei den Fußballerinnen des SV Harderberg und von BW Hollage in dieser Oberliga-Saison sind, so fiel auch das Ergebnis im Derby aus. Die favorisierten Hollagerinnen siegten verdient mit 5:1 auf dem kleinen Kunstrasen an der Schulstraße am Harderberg und untermauern damit ihre Tabellenführung und Aufstiegsansprüche.