1. Runde im DFB-Pokal 0:7-Niederlage bei Bersenbrücker Fußballfest gegen Bundesligist Mönchengladbach

Es war das größte Spiel der Vereinsgeschichte des TuS Bersenbrück. Vor beeindruckender Kulisse an der Bremer Brücke in Osnabrück verlor der Fußball-Oberligist in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach zwar mit 0:7. Das dürfte beim TuS aber wegen der Einmaligkeit des Erlebnisses und nach einer starken Leistung keinen so wirklich stören.