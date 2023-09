Als erstes Los der acht Viertelfinalisten wurde in Barsinghausen an der Geschäftsstelle des Niedersächsischen Fußballverbandes der SC Melle aus dem Topf gezogen. Drei weitere Weser-Ems-Vertreter standen aufgrund der regionalen Sortierung der Lose zur Auswahl - und es wurde das Osnabrücker Derby gegen den TuS Bersenbrück als aktuelles Oberliga-Spitzenteam.

Im Achtelfinale hatte der Landesligist SC Melle, der als Bezirkspokalsieger weitergekommen ist, den klassenhöheren Oberligisten Heeslinger SC mit 2:1 geschlagen. Der TuS Bersenbrück als Titelverteidiger, der im DFB-Pokal Bundesligist Borussia Mönchengladbach als Highlight-Spiel zu Gast hatte, war gegen den VfL Oldenburg sogar mit 6:2 erfolgreich. Zuletzt standen sich der SC Melle 03 und der TuS Bersenbrück im Hallenmasters im Januar gegenüber - mit dem besseren Ende für den Landesligisten beim 2:0-Sieg (siehe Video).

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Ferner spielt der SV Atlas Delmenhorst gegen den BSV Kickers Emden als zweites Weser-Ems-Duell. Die anderen beiden Partien lauten 1. FC Germania Egestorf Langreder gegen VfV Borussia Hildesheim sowie USI Lupo Martini Wolfsburg gegen STK Eilvese. Die Partien sollen am 3. Oktober ausgetragen werden (vorläufige Anstoßzeit 15 Uhr).

Im anderen Wettbewerbsstrang (3. Liga, Regionalliga) hatten der SV Meppen (7:6 n. E. gegen SSV Jeddeloh) und der SV Drochtersen-Assel (4:1 gegen SC Spelle-Venhaus) bereits das Halbfinal-Ticket gelöst - die beiden Regionalligisten duellieren sich am 3. Oktober ab 14 Uhr in der Hänsch-Arena um ein Finalticket. Das andere spielen das aktuelle Regionalliga-Spitzenteam BW Lohne (Freilos im Viertelfinale, Heimspiel im Halbfinale) und der Sieger der Partie TSV Havelse gegen den VfB Oldenburg aus, die am Mittwochabend steigt.

Die Sieger beider Wettbewerbsstränge ziehen in den finanziell lukrativen DFB-Pokal der Saison 2024/25 ein und haben die Chance auf ein Top-Los wie zuletzt die Bersenbrücker.