Fernduell der Torjäger: Simon Holkenbrink (rechts) vom Hagener SV gegen Marvin Hülk vom SC Melle II Foto: Sven Schüer up-down up-down Hagener SV bleibt nach 1:0 top VfL Kloster Oesede lässt im Titelkampf der Kreisliga C abreißen Von Jakob Buddenbohm | 04.12.2022, 17:45 Uhr

In der Kreisliga C muss der VfL Kloster Oesede nach der zweiten Niederlage in Folge beim 2:4 im Topspiel gegen den SC Melle II im Titelrennen abreißen lassen.