Die vielen Ortswechsel können dem Turnier nichts anhaben: Bis 2009 wurde der Addi-Vetter-Cup in der alten Schlosswallhalle gespielt. Foto: Helmut Kemme Addi-Vetter-Cup vor Comeback: Nach Umzügen längst wieder zu Hause Von Malte Schlaack | 25.12.2022, 09:30 Uhr

Der Addi-Vetter-Cup als herausragendes Hallenturnier der Osnabrücker Stadtfußballer hat in seiner Geschichte einige Veränderungen erlebt. Eine Sache ist aber immer gleich geblieben: Es wird „zwischen den Jahren“ gespielt. So auch jetzt bei der 37. Auflage, die ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag (14 Uhr) in der Schlosswallhalle etwas ganz Besonderes ist.