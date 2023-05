Bald nur noch in der Kreisklasse aktiv: Die Mannschaft von Concordia Belm-Powe. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Mit neuem Trainer in die Kreisklasse Concordia Belm-Powe und der zweite Abstieg in Folge Von Finn Determeyer | 31.05.2023, 16:33 Uhr

Seit dem vergangenen Donnerstag und dem Sieg des SSC Dodesheide II in Wissingen ist es bittere Realität: Der SV Concordia Belm-Powe wird nach dem Bezirksliga-Abstieg in der Vorsaison direkt in die Kreisklasse durchgereicht.