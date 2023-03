Alles im Blick: Seit Januar trainiert Benjamin Hettwer die Landesliga-Mannschaft von Blau-Weiß Hollage. Foto: Jörn Martens up-down up-down Neuer Trainer Benjamin Hettwer So geht Landesligist BW Hollage die Mission Klassenerhalt an Von Malte Goltsche | 02.03.2023, 14:46 Uhr

BW Hollage ist auf einer Mission. Sie lautet: Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Weser-Ems. Die Hollager gehen sie mit einem neuen Trainer an, Benjamin Hettwer. Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt Hansa Friesoythe zum Auftakt in das neue Jahr an den Benkenbusch.