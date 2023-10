Highlights aus dem Amateurfußball Dodesheide schießt Venne ab, Fürstenau siegt im Derby und Meller Teams punkten und Finn Determeyer | 01.10.2023, 18:34 Uhr Von Christian Hesse | 01.10.2023, 18:34 Uhr Die Spvg. Fürstenau, hier mit Vitalij Deutsch gegen Janik Faye, feierte eine wichtigen Derbysieg gegen Quitt Ankum. Foto: Rolf Kamper up-down up-down

Tore wie am Fließband lieferten die Amateurfußballer der Osnabrücker Region an diesem Wochenende. Die Fußball-Bezirksliga Weser-Ems 5 glänzte am Sonntag dabei mit einem (fast) kompletten Spieltag und 42 Toren aus acht Spielen. Aber auch in den Kreisliga-Partien gab es viele Tore und spannende Begegnungen zu sehen.