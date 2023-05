Matthias Hohenbrink (links) steht erstmal anstelle des Ex-Coaches Metin Ograk an der Seitenlinie. Foto: Havergo/Kemme up-down up-down Ograk hörte frühzeitig auf SC Glandorf sucht neuen Trainer für die kommende Bezirksliga-Saison Von Sven Stahmann | 10.05.2023, 16:51 Uhr

Der SC Glandorf, der noch um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga kämpft, will kommende Saison neue Impulse setzen. Dafür sollte nach der aktuellen Spielzeit auch ein neuer Trainer her – deswegen suchte der Verein vergangene Woche das Gespräch mit Coach Metin Ograk. Der 38-Jährige wollte aber nicht mehr bleiben, als er von der Entscheidung hörte, wodurch der Verein nun eine zeitweise Lösung finden musste, und verließ den Verein direkt.