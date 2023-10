Live: Mi., 19:30 Uhr Duell an der Osnabrücker Straße Bezirksliga live mit Videos: SF Lechtingen - SSC Dodesheide Von Dennis Kurth | 09.10.2023, 20:53 Uhr Bezirksliga Osnabrück live im Videoblog: Die Sportfreunde Lechtingen empfangen den SSC Dodesheide am Mittwoch, 11. Oktober ab 19.30 Uhr. Foto: NOZ/Wilcke up-down up-down

Bleibt der SSC Dodesheide in der Spitzengruppe der Bezirksliga aussichtsreich im Rennen? Helfen dafür würden Punkte beim letztjährigen Topteam SF Lechtingen, das bis dato nicht so recht in die Spur kommt. Anstoß an diesem Mittwoch, 11. Oktober, 19.30 Uhr. Dennis Kurth meldet sich mit dem Video-Liveblog.