Live: 20:00 Uhr Frauenfußball live Bezirksliga im Video-Liveblog: SG TV Bohmte gegen VfL Wildeshausen Von Dennis Kurth | 25.09.2023, 15:07 Uhr Foto: NOZ/Hente

Die SG TV Bohmte/Ostercappeln/Schwagstorf will in der Frauen-Bezirksliga Mitte einen Schritt Richtung Spitzengruppe machen. Am Montagabend (20 Uhr) hat die Mannschaft von Trainer Detlef Häberle den VfL Wildeshausen zu Gast. Wir berichten im Video-Liveblog.