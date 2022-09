Beim Spiel des SV Bad Laer gegen Rasenballsport Osnabrück kam es zu einer tollen Fairplay-Szene. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Strittige Szene im Video Elfmeter revidiert: Fairplay bei Bad Laer gegen Raspo Von Dennis Kurth | 28.09.2022, 18:12 Uhr

In einer Bezirksligapartie, in deren Verlauf sich der SV Bad Laer und Rasensport Osnabrück mit einem Punkt (2:2) begnügen mussten, durften sich Schiedsrichter Donik Ibrahimi, Assistent Paul Sandhack und SVB-Spieler Mirco Wolters als moralische Sieger fühlen. In ruhiger Kommunikation und im Gedanken des Fairplays lösten die drei Sportler eine strittige Elfmetersituation vorbildlich.