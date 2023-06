FC SW Kalkriese - SC L�stringen, Foto: RolfKamper up-down up-down Häufig Spannung in Sachen Aufstieg Bezirksligafinale: Die spannendsten Entscheidungen der letzten Jahre Von Dennis Kurth | 02.06.2023, 00:01 Uhr

Das Bezirksligafinale wirft seine Schatten voraus. Viktoria Gesmold und die Sportfreunde Lechtingen können am Samstag (ab 17:45 Uhr LIVE auf noz.de) in die Landesliga aufsteigen. Derart spannende Finals gab es in den Vorjahren häufiger - wir werfen einen Blick zurück.