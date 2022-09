Der SV Bad Rothenfelde mit Konstantin Stumpe (links) will auch nach zuletzt deutlichen Niederlagen die Ruhe bewahren. Foto: Jörn Martens up-down up-down Schnell aus dem Sog heraus Bad Rothenfelde bewahrt Ruhe und hofft auf Befreiungsschlag Von Björn Richter | 08.09.2022, 08:43 Uhr

Auch nach der jüngsten 0:3-Niederlage gegen Hansa Friesyothe und dem damit verbundenen Absturz auf einen Abstiegsplatz in der Landesliga bewahren die Verantwortlichen beim SV Bad Rothenfelde Ruhe. Allerdings will der SVR aus dem Sog so schnell wie möglich wieder raus. Null Tore, zehn Gegentore und nur ein Punkt aus den vergangenen drei Spielen sprechen eine deutliche Sprache.