Neue Video-Offensive auf noz.de Amateurfußball live im Stream: Drei Spiele in voller Länge am Wochenende Von Benjamin Kraus | 04.09.2023, 17:41 Uhr Drei Partien übertragen die NOZ Medien an diesem Wochenende aus dem Amateurfußball der Region Osnabrück Stadt und Land: SG Voltlage gegen Eintracht Neuenkirchen, SV Harderberg gegen SF Schledehausen und TuS Eintracht Rulle gegen SF Lechtingen. Foto: imago/opokupix/Wilcke

Der große Fußball geht in die Länderspielpause - beste Zeit für die neue Offensive der NOZ Medien im Amateurfußball in Osnabrück Stadt und Land. Ab sofort übertragen wir regelmäßig Spiele der regionalen Ligen live und in voller Länge im Video-Stream auf noz.de. Zum Startschuss gibt es gleich drei Partien: aus beiden Kreisligen und der Bezirksliga.