TuS Bersenbrück gelingt Generalprobe Highlights aus dem Amateurfußball Osnabrück: Hülsmann trifft fünfmal für Kloster Oesede Hatte viel zu jubeln: Laurin Hülsmann (links) vom VfL Kloster Oesede

Nach mehrwöchiger Pause war es so weit: Die Osnabrücker Amateurfußballer sind - soweit der Auftakt nicht ins Wasser gefallen ist - in den Meisterschaftsbetrieb gestartet. Wer zeigte sich zum Ligaauftakt in Torlaune? Wer feierte einen Last-Minute-Erfolg? Ein Überblick.