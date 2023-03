Ins Wasser gefallen: Am Wochenende werden im Kreis Osnabrück wohl wieder viele Fußballspiele abgesagt. Foto: imago/Agentur 54 Grad up-down up-down Spielausfälle drohen am Wochenende Amateurfußball in Osnabrück: Was tun gegen die Wassermassen? Von Julius Steinkamp | 09.03.2023, 18:39 Uhr

Dem Amateurfußball in der Region Osnabrück drohen am kommenden Wochenende wieder zahlreiche Spielausfälle. Der Grund - natürlich: das Wetter. Der Regen macht den Plätzen und Sportlern zu schaffen - doch kurzfristige Lösungen sind nicht in Sicht.