Highlights aus dem Amateurfußball Bersenbrück zeigt starke Reaktion, Glanes Engelmeyer mit sieben Toren in zwei Partien , Matthias Benz und | 22.10.2023, 18:24 Uhr Von Dennis Kurth Malte Goltsche | 22.10.2023, 18:24 Uhr Traf für den TuS Bersenbrück gegen Lupo Martini Wolfsburg: Markus Lührmann. Foto: Rolf Kamper up-down up-down

Wer über einen Kunstrasenplatz verfügt, konnte sich an diesem Amateurfußball-Wochenende glücklich schätzen: Einige Spiele fielen den Regenmassen von Freitag und Samstag zum Opfer. Doch vielerorts wurde auch gespielt. Etwa in Bersenbrück, wo der TuS ein „Zeichen“ setzte, oder in Borgloh, wo Glanes Andy Engelmeyer wieder mal beindruckte.