Stadt und Landkreis beinahe gleichstark Im Video: Die schönsten Torwartparaden im Amateurfußball Osnabrück Von Dennis Kurth | 20.06.2023, 14:00 Uhr

Der Ligabetrieb im Osnabrücker Amateurfußball ruht seit einer Woche - höchste Zeit für uns, einen Rückblick auf die Highlights einer außergewöhnlichen Saison zu werfen. In verschiedenen Kategorien gibt es die schönsten Momente der Spielzeit in einem Top10-Ranking. Die Torhüter in der Region Osnabrück dürfen auf eine überzeugende Saison zurückschauen.