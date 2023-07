Spitzenreiter kommt aus der Stadt Im Video: Die schönsten Beinahe-Tore des Osnabrücker Amateurfußballs Von Dennis Kurth | 19.07.2023, 12:04 Uhr

Nur noch wenige Tage, bis der Osnabrücker Amateurfußball in die neue Spielzeit 2023/2024 startet. NOZ-Amateurfußball möchte die Wartezeit mit einigen Highligts aus der vergangenen Spielzeit verkürzen und die Vorfreude auf neue Heldentaten erhöhen. Heute konzentrieren wir uns in einem Top10-Ranking auf Augenblicke, in denen die Zuschauer schon den Torschrei auf den Lippen hatten.