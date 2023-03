Aktiv für die gute Sache: Ali (l. ) und Veciha Göl (r.) mit Julian Luttmer. Foto: Ali Göl up-down up-down 3000 Euro für Erdbebengeschädigte Ali Göl vom SC Türkgücü freut großer Anklang beim Benefizkonzert in Neuenkirchen-Vörden Von Christian Detloff | 24.03.2023, 17:43 Uhr

3000 Euro an Spenden für den Verein „Kinder heilen“ zugunsten von Erdbebengeschädigten in der Türkei und Syrien hat ein Konzert der Musikschule Neuenkirchen/Vörden in der St.-Bonifatius-Kirche eingebracht. Initiiert wurde das teils klassische, teils moderne Konzert von Ali Göl, Stürmer des Fußball-Kreisligisten SC Türkgücü, seiner Frau Veciha und dem Neuenkirchener Musikschulleiter Julian Luttmer.