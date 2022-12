VfR Voxtrup, SC Lüstringen, Blau-Weiss Schinkel, VfR Voxtrup II starteten beim Addi-Vetter-Cup 2022 in der Zwischenrunde in der Gruppe L. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Alle Spiele der Gruppe L im Video Addi-Vetter-Cup 2022: Voxtrup II und Blau-Weiss Schinkel überraschend in der Finalrunde Von Benjamin Beutler | 30.12.2022, 16:19 Uhr

Am Donnerstag, 29. Dezember 2022, ging in der Schlosswallhalle in Osnabrück der vierte Tag des Addi Vetter Cup 2022 über die Bühne. Alle Teilnehmer der Finalrunde am Freitag stehen seit Donnerstagabend fest. Hier sehen Sie alle Spiele der Gruppe L im Video.