Addi-Vetter-Cup 2022: 1. Zwischenrundentag am 28. 12. in der Schlosswallhalle in Osnabrück. Der SC Türkgücü Osnabrück II am Boden. Nach einer 2:0 Führung verlor das Team 2:3 gegen SSC Dodesheide II und verpasste den Einzug in die Finalrunde.

Foto: Michael Gründel up-down up-down