SV Hellern, SC Türkgücü Osnabrück II, SV Eintracht Osnabrück und SC Bosna Osnabrück spielten am Montag in der Gruppe B des Addi-Vetter-Cups 2022 Foto: Jörn Martens up-down up-down Hauptrunde Montag, 26. Dezember Addi-Vetter-Cup-2022 - Alle Spiele aus der Gruppe B im Video Von Benjamin Beutler | 27.12.2022, 13:27 Uhr

Am Montag, 26. Dezember 2022, ging in der Schlosswallhalle in Osnabrück der erste Tag des Addi Vetter Cup 2022 über die Bühne. Hier sehen Sie alle Spiele der Gruppe B im Video.