Beim Addi-Vetter-Cup 2022 setzte sich im Finale zwischen dem SC Türkgücü und SV Rasensport das Team von der Kokschen Straße durch. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Alle Spiele der Finalrunde im Video Addi-Vetter-Cup 2022: Rasensport bezwingt SC Türkgücü im Elfmeterschießen Von Benjamin Beutler | 02.01.2023, 14:12 Uhr

Am Freitag, 30. Dezember 2022, ging in der Schlosswallhalle in Osnabrück der Finaltag des Addi-Vetter-Cups 2022 über die Bühne. Am Ende stemmte das Team vom SV Rasensport den begehrten Hallen-Pokal in die Höhe. Hier sehen Sie alle Spiele der Finalrunde im Video.