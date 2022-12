SV Kosova Osnabrück, Spielverein 16 Osnabrück II, TuS Nahne und SC Lüstringen III gingen in der Gruppe C am Montag beim Addi-Vetter-Cup 2022 an den Start. Hitzige Diskussionen gab es bei gleich bei der ersten Partie der Gruppe zwischen dem SC Lüstringen III und SV Kosova.

Foto: Jörn Martens up-down up-down