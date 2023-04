Die ersten Spenden erhielten Ali Göl (. von rechts), Ingo Andrbrügge (rechts) & Co. bereits vor dem Spiel. Foto: Andreas von Sannowitz up-down up-down Viel Lob für SC-Türkgücü-Stürmer 500 spendenfreudige Zuschauer sehen Benefizspiel des Osnabrücker Fußballers Ali Göl Von Christian Detloff | 22.04.2023, 19:06 Uhr

Der Osnabrücker Fußballer Ali Göl vom SC Türkgücü freute sich als Organisator eines Benefizspiels zugunsten Erdbebengeschädigter in der Türkei und in Syrien über seine nächste gelungene Aktion für den guten Zweck. Auch die rund 500 mehrheitlich spendenfreudigen Zuschauer im Evonik Sportpark in Marl hatten ihre helle Freude an dem Auftritt von großen Altstars der deutschen Fußballszene.