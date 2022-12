Sieger des Weihnachtscups 2019 in Georgsmarienhütte: Hannover 96 um Nick-Elias Meier (am Ball). Archivfoto: Swaantje Hehmann up-down up-down 16 Teams in zwei Hallen Zukünftige Fußballstars beim Weihnachtscup in Georgsmarienhütte Von Sven Stahmann | 08.12.2022, 14:28 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung kann der Fußball-Weihnachtscup in Georgsmarienhütte endlich wieder stattfinden. Am Sonntag, 11. Dezember, treten 16 C-Jugend-Teams in der Sporthalle Michaelisschule und in der Sporthalle Zur Waldbühne gegeneinander an.