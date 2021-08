Briefwahl zur Bundestagswahl 2021: Hier erfahren Sie, wie Sie die Briefwahl beantragen und bis wann Sie Zeit haben, um per Brief zu wählen.

Berlin. Wer sich bei der Bundestagswahl 2021 den Weg ins Wahllokal sparen will, kann per Briefwahl abstimmen – Das müssen Sie wissen.

Die Bundestagswahl steht an: Am Sonntag, 26. September 2021, wählen alle Wahlberechtigten in Deutschland den neuen Bundestag. Wer es an diesem Tag nicht schafft, persönlich ins Wahllokal zu gehen und abzustimmen, kann als Alternative die Br