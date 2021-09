Briefwahl zur Bundestagswahl 2021: Hier erfahren Sie, wie Sie die Briefwahl beantragen und bis wann Sie Zeit haben, um per Brief zu wählen.

Hendrik Schmidt/dpa

Berlin. Deutlich mehr Wähler wollen sich Schätzungen zufolge im Vergleich zur letzten Bundestagswahl dieses Mal den Weg ins Wahllokal sparen. Wie auch Sie die Unterlagen anfordern und per Briefwahl abstimmen können.

Die Bundestagswahl steht an: Am Sonntag, 26. September 2021, wählen alle Wahlberechtigten in Deutschland den neuen Bundestag. Wer es an diesem Tag nicht schafft, persönlich ins Wahllokal zu gehen und abzustimmen, kann als Alternative die Br